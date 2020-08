ARTIGO: No mais em meio ao tudo de menos na Província…

“Querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder só depois de poder. Quem quer nunca há-de poder, porque se perde em querer.” (Fernando Pessoa)

Sérgio Barbosa (*)

Espera-se que daqui pra frente em meio às idas e vindas desta PANDEMIA que tudo possa ficar de acordo com a mesmice de sempre, ou seja, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

Além disto, ou daquilo nestes desencontros relacionados com os procedimentos visando a PREVENÇÃO contra o COVID-19 em terras provincianas, talvez, exista outros ocasos entre o jogo mediado pelo PODER com o PODER em busca do PODER…

As CARTAS visando às próximas eleições estão sendo colocadas em cima de uma mesa que esconde as cadeiras e jogadores/as, tendo em vista os interesses quase sempre escusos por causa disto ou daquilo…

As PROPOSTAS quase sempre são as mesas do outro tempo do tempo, haja vista que MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA em tempo de COISO com COISAS…

Porém, diz o dito popular que NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO em todas as áreas, assim, cada qual do seu jeito de SER sem ESTAR, deve tentar buscar as suas contradições neste cenário provinciano…

Todas as possibilidades visando o processo eleitoral estão sendo definidos em cima disto ou daquilo, quase sempre em cima dos interesses de uma MINORIA que continua dominado tudo e todos/as…

Entretanto, pode-se deixar levar pelas surpresas em nome desta ou daquela bandeira que está no mesmo lugar de sempre, todavia, não se podem deixar de lado os mastros que são escolhidos para que tal BANDEIRA possa tremular sem mais e sem menos…

Entendo que neste contexto com mais de uma BANDEIRA deste ou daquele PARTIDO POLÍTICO, talvez possa aparecer um SINAL tal qual a ESTRELA GUIA naquele outro tempo do tempo…

Portanto, daqui pra frente tudo pode acontecer neste PICADEIRO PROVINCIANO com seus PERSONAGENS e CENÁRIOS mais do que viciados pelas manobras de sempre e ponto quase final…

Não se podem deixar de lado as mediações relacionadas com a PANDEMIA nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA, bem como, com os números dos casos para isto ou aquilo desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

ASSIM, DE TUDO O QUE SE PODE ESPERAR ESTÁ NESTA ESPERA…

______________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.