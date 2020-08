Prefeitura de Adamantina divulga novos horários de funcionamento da economia na cidade

Medida definida no decreto 6.203 é válida a partir de amanhã (21)

Após o anúncio do Governo do Estado de São Paulo que ampliou o horário de funcionamento de seis para oito horas das atividades em Adamantina, que está na fase amarela do Plano São Paulo, a Prefeitura Municipal definiu os novos horários de funcionamento de academias, bares, restaurantes, salões de beleza, barbearias e comércio.

A partir de amanhã (21) estão autorizados a funcionar academias de esportes de todas as modalidades e centros de ginástica das 6h às 10h e das 17h às 21h, de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 06h às 14h. Os bares, restaurantes e similares (consumo local) podem funcionar das 11h às 15h e das 18h às 22h todos os dias da semana.

O comércio, serviços e salões de beleza e barbearia podem funcionar de segunda a sexta-feira das 10h às 18h ininterruptamente.

Aos sábados, o horário de funcionamento do comércio será 9h às 13h e os salões de beleza e barbearia devem respeitar o período de 8h ininterruptas.

Para eventos, convenções e atividades culturais, será analisado caso a caso através de requerimento.

Os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão adotar as seguintes medidas, sob pena de suspensão das atividades: intensificar as ações de limpeza; disponibilizar máscaras e álcool em gel 70% aos colaboradores; disponibilizar aos clientes, na entrada do estabelecimento, álcool em gel 70%; vetar a entrada de clientes que não estiverem fazendo uso de máscara; divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; limitar o acesso ao estabelecimento de modo a preservar o distanciamento mínimo de 1,5m.

As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.