Caminhoneiro morre em acidente

Um caminhoneiro morreu na noite desta quarta-feira, (19), após tombamento de um caminhão canavieiro em Junqueirópolis.

O acidente fatal ocorreu na vicinal Henrique Coutinho, via de ligação entre a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e a Usina Rio Vermelho e vitimou o caminhoneiro luceliense, Silvio, conhecido como Silvinho, que veio a óbito no local.

Informações preliminares obtidas junto aos internautas que passaram pelo local, apontam que o caminhão acidentado é de uma empresa da cidade de Lucélia.

Os internautas relatam ainda que o acidente ocorreu no trecho da vicinal no bairro Salgado Filho, próximo à rotatória do Mangueirão, como é popularmente conhecida.