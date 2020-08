Acidente com 9 eixos carregado de celulose na SP-294 em Adamantina

A Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional, atende neste momento um acidente de trânsito envolvendo um caminhão nove eixos nas proximidades do trevo “Euclides Ravazi” que liga a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros a SP-294 à Rodovia Plácido Rocha (SPD-596) em Adamantina.

No local, houve o desengate do último de dois semirreboques que eram tracionados por um caminhão trator com placas de Ituporanga/SC que fazia o percurso no sentido Flórida Paulista/Adamantina.

Após desprender-se, o semirreboque tombou às margens da pista no mesmo sentido de direção espalhando a carga de celulose no leito carroçável.

Apesar do susto, não houve o registro de pessoas feridas. Profissionais da empresa que administra a rodovia prestam suporte nesta ocorrência.

A ocorrência segue em andamento e maiores detalhes bem como a alteração desta reportagem podem ocorrer à qualquer momento.