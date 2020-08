Corona Zero: Rotary testa 68 internos e funcionários do Lar dos Velhos para exames de Covid-19

O Rotary Club de Adamantina e Casa de Amizade em parceria com a Secretaria de Saúde de Adamantina e Asilo de Adamantina realizou nesta manhã do dia 19 Agosto de 2020 no Asilo de Adamantina o Projeto “Corona Zero”.

A ação teve a finalidade da coleta de testes dos internos e profissionais que atuam na entidade , para exames testes de COVID 19.

O material coletado será encaminhado hoje para Presidente Prudente e o mais breve possível serão emitidos os resultados.

Na oportunidade foram coletados para realização dos exames de 68 pessoas entre internos e profissionais.