Sorteio dos endereços dos moradores do Conjunto Habitacional Adamantina O

A Prefeitura de Adamantina informa que o sorteio dos endereços do dos moradores do Conjunto Habitacional Adamantina O, situado no Jardim Itamarati acontecerá na sexta-feira (21) às 10h na Escola Municipal Navarro de Andrade.

Contudo, devido à pandemia e para evitar aglomeração, a transmissão será realizada por meio de lives nos veículos de imprensa locais e, ainda, pelas rádios. A equipe reforça que não será permitida a entrada para acompanhamento ao vivo, e que os beneficiários acompanhem pelo meio de comunicação que melhor lhe convier.

Outrossim, mesmo que o beneficiário não possa acompanhar a transmissão ao vivo, as equipes irão entrar em contato com todas as orientações necessárias.

No local, estão autorizados a participar presencialmente representantes da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Gabinete, dois beneficiários, representantes Habitar Melhor, órgão vinculado à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e responsável pelo sorteio e, ainda, a imprensa.