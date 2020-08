Poder Judiciário lança a 4ª edição do “Setembro Amarelo da Alta Paulista”

O Poder Judiciário de Adamantina lançou a 4ª edição da Campanha Setembro Amarelo da Alta Paulista, com o objetivo de promover ações de valorização da vida.

O lançamento ocorreu no Fórum local, com número limitado de pessoas, apenas com a presença de profissionais de imprensa local, como forma de prevenção a proliferação do novo coronavírus. Todos os anos, a campanha traz uma temática diferente e nesta quarta edição, o tema será “Plano de Vida”, com a proposta de ampliar a mobilização das instituições e da comunidade.



Em 2020, adequando-se à nova realidade, a programação será oferecida 100% online, por meio de rodas de conversas motivacionais, educativas e informativas, assim como entrevistas com relatos de histórias de vida. Além disso, acontece o lançamento do E-book: “Livro da Vida”, disponibilizado gratuitamente.

Elaborado por uma das grandes incentivadoras da campanha Setembro Amarelo da Alta Paulista, a juíza de Direito, Ruth Duarte Menegatti juntamente com a psicoeducadora, Denise Alves Freire, o e-book ensina a construir um plano de vida, focando na compreensão do seu papel no mundo, por meio de exercícios e conceitos que irão tornar mais nítido seu papel, sua importância e responsabilidade com o projeto e o sentido da vida.

Segundo a Dra. Ruth Menegatti, o E-book será encaminhado à todas as instituições da cidade, como Clínica PAI e também às escolas, onde os professores poderão abordar a temática junto às crianças e adolescentes, permitindo identificar suas forças, fraquezas e oportunidades, que vão nortear a elaboração de estratégias para a construção de um futuro melhor.

Toda a programação online estará disponibilizada no YouTube, por meio do canal Universidade da Alta, de Denise Freire.