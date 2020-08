PM lança edital para aquisição de 2,5 mil armas de incapacitação neuromuscular

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do CMB (Centro de Material Bélico), publicou no último sábado, no Diário Oficial do Estado, edital de licitação pública internacional para a aquisição de 2,5 mil armas de incapacitação neuromuscular e 12 mil cartuchos para treinamento. A abertura do processo será realizada no próximo dia 27, às 9h30. A entrega destes equipamentos está prevista para dezembro deste ano.

Os interessados podem tomar conhecimento e obter a documentação relativa ao processo por meio do site www.imprensaoficial.com.br, no link Negócios Públicos. Dúvidas ou informações devem ser solicitadas pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo telefone (11) 3228-6055.

O vencedor será escolhido entre as empresas que atendam os requisitos técnicos e tenham o preço mais baixo.

Neste ano, já foram entregues 1.250 armas de incapacitação neuromuscular. O modelo é o mesmo utilizado pelas polícias de Nova Iorque, Los Angeles e Londres.

Programa de modernização

Os novos equipamentos fazem parte de um amplo programa de modernização das forças de segurança estaduais. Na atual gestão, foram investidos R$ 168,9 milhões na aquisição de novas pistolas, fuzis, metralhadoras, viaturas, escudos balísticos, entre outros. Além disto, foram investidos outros R$ 4,2 milhões na compra de 105 drones.

“O principal objetivo da medida, além de garantir os melhores e mais modernos equipamentos às forças de segurança do Estado, é proteger a população, combatendo a criminalidade, prendendo e levando à Justiça aqueles que infringem a lei”, pondera a SSP (Secretaria de Segurança Pública).