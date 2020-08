Prefeitura de Adamantina divulga alteração no horário de funcionamento do comércio, serviços e salões de beleza e barbearia

Atividades podem funcionar das 12h às 18h de segunda a sexta

A Prefeitura de Adamantina informa que o comércio, serviços, salões de beleza e barbearia passam a funcionar a partir de hoje (17) das 12h às 18h de segunda a sexta-feira.

Essa medida foi tomada pela administração municipal após conversa com a Associação Comercial e Empresarial de Adamantina (ACE) e, ainda, após apreciação do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus Municipal.

O atendimento presencial deve adotar as seguintes medidas, sob pena de suspensão das atividades: intensificar as ações de limpeza; disponibilizar máscaras e álcool em gel 70% aos colaboradores; disponibilizar aos clientes, na entrada do estabelecimento, álcool em gel 70%; vetar a entrada de clientes que não estiverem fazendo uso de máscara; divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção e limitar o acesso ao estabelecimento de modo a preservar o distanciamento mínimo de 1,5m.

As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.