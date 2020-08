Polícia identifica irmãos suspeitos de liderarem ataque a bancos em Botucatu; eles estão foragidos

Além do fuzil, a polícia já tinha apreendido várias outras armas utilizadas na ação criminosa, carros blindados, munições e mais de R$ 1,6 milhão. A polícia também localizou uma moto que foi utilizada na fuga por um dos criminosos.

Até agora, oito suspeitos de participação nos ataque foram presos. As últimas duas prisões aconteceram na tarde do último dia 5 de agosto, quando a polícia achou a dupla em um apartamento em Botucatu onde havia marcas de sangue, o que seria um indicativo de que eles acolheram algum criminoso no dia do crime. Segundo a polícia, eles confessaram essa participação.