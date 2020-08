Dos 27 confirmados com a Covid, 26 já não transmitiam mais o vírus, esclarece Clínica PAI

A notícia da confirmação de nada menos que 28 casos positivos de Covid-19 no município, divulgada na terça-feira (11) pela Secretaria Municipal de Saúde por meio do Boletim Epidemiológico relacionado ao novo coronavírus, causou grande preocupação na população. Afinal de contas, até agora não havia ocorrido uma quantidade tão expressiva de contaminados registrados em um único dia.

Em seguida revelou-se que 27 positivados pertenciam à Clínica PAI (Polo de Atividades Integradas), e o 28º era cidadão comum e estava em isolamento domiciliar sem sintomas.

Logo após a divulgação do foco dos casos, a Clínica PAI fez questão de se posicionar a respeito do fato. “Foi elaborado protocolo de atendimento e distribuído EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários aos colaboradores e isolados os pacientes. Com a chegada de recurso específico para enfrentamento a Covid-19 foi definido o reforço da equipe multiprofissional com contratação de médico infectologista, enfermeiros, auxiliares e demais profissionais”.

As ações e protocolos implementados para enfrentar a Covid-19 na Clínica PAI contam com recurso federal no valor de R$ 2.012.907,86.

“Com a atualização do protocolo foi decidido testar todos os pacientes e funcionários. Para nossa surpresa foi constatado via exame que 27 pessoas tiveram contato com o vírus, e todos estavam assintomáticos. Do total de positivos, 26 estão imunizados, ou seja, já tiveram o vírus, mas não estão transmitindo a doença. E apenas um paciente encontra-se em isolamento, pois o exame detectou que ainda transmite o vírus, mas encontra-se assintomático”, esclareceu.

Desde o começo da pandemia, em março deste ano, o hospital diz ter tomado todas as medidas sanitárias e preventivas necessárias para combater a nova doença.