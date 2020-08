Capotamento deixa homem ferido e carro destruído

O capotamento de um veiculo Fiat Strada ocorrido na manhã deste sábado (15), na vicinal que liga Lucélia ao Salto Botelho deixou um homem bastante ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por motivos ainda desconhecidos, o veículo invadiu uma área de pastagem e capotou.

Com a chegada das equipes de socorro no local, o homem estava fora do carro.

Ele recebeu os primeiros socorros, foi estabilizado e conduzido para o Pronto Socorro da Santa Casa de Adamantina onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

A informação do Corpo de Bombeiros é de que ele teria sofrido múltiplas fraturas, porém, seu quadro clinico seria analisado pelos médicos através de exames mais detalhados.

Atuou nesta ocorrência o “trem de socorro” do Corpo de Bombeiros com veículos e equipamentos de auto bomba socorro e resgate.