Vunesp e UniFAI divulgam resultados do Vestibular de Medicina – Reserva de Vagas 2021

As matrículas deverão ser realizadas entre os dias 17 e 18 de agosto

Na manhã desta sexta-feira, 14, a Fundação Vunesp e o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) divulgaram os resultados do Vestibular de Medicina – Reservas de Vagas 2021.

Neste ano, devido ao isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o processo de seleção foi alterado pela modalidade ENEM, conforme Edital nº 08/2020.

Os resultados estão disponíveis no portal da Vunesp e no site da UniFAI.

As matrículas dos aprovados em primeira chamada serão efetuadas nos dias 17 e 18 de agosto, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na Secretaria do Centro Universitário de Adamantina, à Rua Nove de Julho, nº 730 em Adamantina-SP.

Na existência de vagas remanescentes, outras convocações serão realizadas pela Instituição de Ensino, obedecendo à ordem de classificação final dos candidatos, exclusivamente no site: www.unifai.com.br.

Lembrando que os aprovados nesta edição do vestibular, iniciarão os estudos no 1º semestre de 2021.

A matrícula

Os documentos necessários para efetuar a matrícula são: cópias simples da Cédula de Identidade; cópias simples do CPF do Candidato e de seu representante legal (se menor);cópias simples da Certidão de Nascimento ou Casamento; cópias simples do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo Histórico Escolar

Caso o candidato tenha concluído parte ou total dos estudos em instituições de ensino de outros países, deve apresentar toda a documentação devidamente traduzida por tradutor juramentado e o Histórico Escolar deve estar chancelado pelo Consulado da República Federativa do Brasil, no país onde as disciplinas foram cursadas; Declaração de Matrícula no 3º ano do Ensino Médio ou equivalente, no caso de candidato concluinte em 2020; cópia simples do Comprovante de Residência; foto 3×4 idêntica e recente.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010 ou pelo Whats App (18) 99803-6485.