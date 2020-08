Situação de parquinho infantil novamente é reclamada por moradores

Cerca de dois meses depois de se manifestarem pela primeira vez, novamente na semana passada moradores do Jardim das Alamandas procuraram o Folha Regional para reclamarem da má situação precária de conservação do parquinho infantil do bairro.

A reportagem esteve no local na manhã da última quinta-feira (6) e constatou que os problemas registrados em junho continuam: parte do alambrado está caída, trecho do passeio público (calçada) encontra-se rompido, além da necessidade de recuperação do muro existente no espaço de lazer e recreação.

Outra reivindicação dos moradores é a reforma/ revitalização dos brinquedos do parque infantil.

Segundo os reclamantes, a solicitação já foi feita várias vezes para a Prefeitura, porém, até agora sem atendimento. “Sabemos que agora não se pode usar o local, devido à pandemia do coronvítus. Então podiam aproveitar essa época e fazer o que precisa, para quando for liberado frequentar os espaços públicos tenhamos um novo e seguro parquinho”, comentaram.