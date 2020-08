Reitoria anuncia conclusão do Bloco V na primeira quinzena de setembro

Com previsão de conclusão na primeira quinzena de setembro, a construção do Bloco V do Câmpus II do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) está em fase de acabamento e implantação de cabine de energia. De acordo com a diretoria administrativa, o investimento para a construção do novo bloco foi em torno de R$ 8,5 milhões.

O local abrigará salas de aula e laboratórios especializados para os cursos das áreas Biológicas e de Saúde, como o de Anatomia e Simulação Realística.“O bloco V beneficiará diversos cursos da área da saúde trazendo interdisciplinaridade nas etapas do atendimento, visando projeção no estudo da qualidade da saúde pública. Além disso, visa-se a articulação entre a UniFAI e os serviços de saúde”, diz o reitor Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva.

As obras da construção do novo prédio, retomadas em 19 de abril de 2019 depois de terem sido paralisadas em junho de 2018, foram executadas pela construtora Alpha Vitória Ltda. Epp, de Fernandópolis, que venceu o processo licitatório na modalidade Concorrência Pública por meio do edital nº 01/2019.

Os estudantes do curso de Engenharia Civil, orientados por engenheiros civis e professores, tais como o coordenador desta graduação, Prof. Me. Renam Serraglio Quaglio, atuaram na elaboração dos projetos de prevenção a incêndio, hidráulico e 3D.

“A infraestrutura foi planejada com o intuito da aplicação de conceitos práticos e teóricos da área da saúde, sendo composta por salas de aula, simulações, habilidades, sala de glicerinados/ossário, salas de OSCE (Exame Clínico Objetivo Estruturado) –

método utilizado para avaliação de competências e habilidades clínicas pelos alunos de Medicina –, laboratórios de anatomia e de técnicas cirúrgicas, entre outras. Todas as salas e laboratórios terão equipamentos modernos e de alta qualidade, de modo a atender às necessidades”, afirma o professor Renam.

Quando da retomada, em abril de 2019, foi criada pela reitoria uma Comissão de Fiscalização da obra, composta pelos engenheiros civis Prof. Dr. Bruno do Vale Silva, então professor da UniFAI, pelo Prof. Me. Renam Serraglio Quaglio, pelo engenheiro elétrico Marcelo Valente e pelo arquiteto Prof. Me. Silvio Aparecido Silva Togneti.

“Essa comissão também ficou responsável por dar sequência no que envolve as salas de aula (ensino acadêmico), tais como mobiliários em geral, ar condicionado, equipamentos de informática, etc.”, finaliza o diretor administrativo, Fabrício Lopes.