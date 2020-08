ARTIGO: “PRA NÃO DIZER QUE NÃO” ESCREVI SOBRE A PROVÍNCIA…

“Para prevenir surpresas, tenho deixado sempre abertas todas as janelas e todas as portas.” (Caio Fernando Abreu)

Sérgio Barbosa (*)

Tudo indica que a melhor alternativa daqui pra frente quanto aos desencontros causados pela PANDEMIA em nível GLOBAL deve ser a ESPERANÇA pela VACINA…

Porém, a população deve ter consciência de um jeito ou de outro que a PREVENÇÃO continua sendo a melhor DEFESA quanto ao avanço do COVID em nível de PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Entretanto, acredito que não de pode esperar muito das denominadas MENTES BOVINAS que continuam circulando nos quatro cantos do território tupiniquim…

O cenário não está de acordo com as expectativas patrocinadas pelas autoridades nas esferas estadual e municipal quanto ao controle e tudo mais em meio ao tudo de menos nestes ocasos da PANDEMIA…

Mesmo assim, deve-se pautar diariamente em todas as mídias disponíveis os procedimentos visando a PREVENÇÃO, bem como, buscando colocar em conexão com a comunidade os dados disponíveis quanto aos números para todos os lados…

Também, trazer para a comunidade os problemas decorrentes depois que esta ou aquela pessoa superou o problema com a COVID, tendo em vista que existem diversos problemas para os pacientes que foram liberados depois da RECUPERAÇÃO…

Desta forma, ainda, de acordo com relatos destes PACIENTES RECUPERADOS, inicia-se uma nova fase que vai ser alternando entre dificuldades diversas e procedimentos adequados visando a PLENA RECUPERAÇÃO em condições de médio para longo prazo…

Neste cenário mais do que COMPLICADO para todos os lados que envolvem a PANDEMIA, pode-se registrar muitas CONTRADIÇÕES quanto aos procedimentos patrocinados pelo GOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Tais ações acabam refletindo os fatos que ocorrem em TERRAS PROVINCIANAS quando o BERRANTE toca pra avisar a TURMA DAS MENTES BOVINAS…

O compromisso deve ser de todos e todas neste contexto plural para a sociedade em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL PARA O LOCAL em tempo de pós-globalização organizacional em todas as áreas do Mercado…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.