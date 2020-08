Polícia Civil apreende 1,3 tonelada de cocaína em chácara

A ação foi um desdobramento da Operação Veredicto, contra uma quadrilha de tráfico de drogas, deflagrada no município na manhã de quinta-feira. Durante a apreensão, a polícia também localizou materiais para embalagem da cocaína, prensa para formatação dos tijolos e malas impermeáveis, possivelmente utilizadas no transporte internacional.

De acordo com a investigação, a operação tinha o objetivo de coibir o grupo, suspeito de estar envolvido com tráfico de drogas, cárcere privado, além fazer “julgamentos”, prática conhecida como “Tribunal do Crime”. No total, oito pessoas foram presas – seis pelos mandados e duas em flagrante.