ENDRI CAVICCHIOLI DELVECHIO dá dicas de design e arquitetura

Como deixar sua casa, seu ambiente de trabalho mais funcional e confortável? Designer de interiores ou arquiteto?

Saber a diferença entre as duas profissões é necessário, pois em tempo de quarentena, isolamento social e trabalho em casa você pode estar percebendo o que ainda pode ser mudado ou melhorado na sua casa, ou no seu ambiente trabalho para ter maior funcionalidade, conforto e estética.

Por isso, o profissional da área do design e estudante de arquitetura Endri Cavicchioli Delvechio traz dicas importantes para você.

“Primeiramente, design significa desenho industrial ou projeto, mas dentro dessa área existe vários segmentos que o próprio curso possibilita o desenvolvimento. O designer de interiores é o responsável pelo interior da casa ou empresa, os cômodos que ela tem, abranger estética, funcionalidade e conforto”, destaca o profissional.

Endri ressalta ainda que o profissional deste segmento é responsável em definir acabamentos, cores, locação de móveis e os objetos.

“A criatividade está aliada em tudo, pois abrange desde a casas até lojas e apartamentos. Já o arquiteto pode ter uma definição particular para cada pessoa, mas ele é responsável pela distribuição, organização, funcionalidade e estética da casa, apartamento ou empresa. Ele também é quem define por considerar o uso do imóvel, materiais empregados e as questões que envolvem a ventilação e iluminação”, afirma Endri.

Ambas as profissões têm suas particularidades, mas se diferenciam pelo quesito de que o designer de interiores é o responsável pelo projeto de decoração do espaço aliado ao conforto e estética. Já o arquiteto, abrange o exterior, ou seja, sendo o “autor” do planejamento urbanístico e de paisagismo.

“Ambos podem trabalhar em conjunto unindo o design e a arquitetura que se completam e que podem dar excelentes resultados para o cliente no resultado final”, conclui Endri.

Para esclarecer mais dúvidas, contate Endri Cavicchioli Delvechio. Celular: (18) 997626201.