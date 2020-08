Acidente entre carretas deixa motorista ferido

A batida ocorreu perto do entroncamento com a Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), no sentido empresa Hyundai.

Houve congestionamento, mas ainda durante a tarde os caminhões foram retirados, e a pista, liberada.

Um dos veículos transportava cana e o outro estava vazio. A frente de um deles ficou destruída.