Na corrida por vacina, Paraná terá acesso a estudos da Rússia

Mais de cem pesquisas estão andamento pelo mundo para descobrir uma vacina contra a covid-19. A Organização Mundial da Saúde considera que seis estão em estágio mais avançado, mas há iniciativas em curso que estão fora do alcance do radar das Nações Unidas. Uma delas é a Sputnik V, a única vacina já registrada no mundo. Mesmo sem estudos divulgados, desperta interesse no Brasil, particularmente no estado do Paraná. Com 104 mil mortos, mais de 3 milhões de casos e sem sinais de recuo a curto prazo, o Brasil tornou-se um terreno fértil para a realização de testes com a imunização contra o novo coronavírus.

Ontem, o governo do Paraná assinou um memorando de entendimentos com a Rússia para a produção de uma vacina contra a doença. O diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Jorge Callado, informou que a assinatura entre as partes se trata de um movimento inicial. “Este memorando vai balizar as ações futuras. Na segunda-feira se inicia a formação de uma força tarefa”, informou. O diretor-presidente pontuou que um decreto estadual oficializará a criação de uma força-tarefa e, após ser montada, essa equipe de especialistas poderá iniciar as tratativas técnicas com a correspondente russa. Entenda como será os próximos passos dessa parceria.

A falta de estudos apresentando dados sobre a vacina provoca desconfiança no meio científico. Mas, as autoridades russas consideram a crítica uma rixa competitiva de outros países. “Parece que nossos colegas estrangeiros estão vendo as vantagens competitivas específicas do medicamento russo e estão tentando expressar opiniões que, em nossa visão, são completamente sem fundamento”, disse o ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko, ontem. Conforme publicação da agência de notícias Reuters, o ministro informou que os primeiros pacotes da vacina estarão disponíveis ainda em agosto e destinados, primeiramente, aos médicos. O país planeja ter capacidade para produzir 5 milhões de doses por mês entre dezembro e janeiro.

Apesar dos planos russos, as comprovações ainda não chegaram às mãos dos brasileiros. Jorge Callado informou que questões relativas à segurança do produto só serão debatidas assim que os trabalhos começarem. “A força-tarefa que está sendo montada terá essa incumbência: juntamente com um grupo de pesquisadores da Rússia, fazer um intercâmbio dessas informações”, reforçou o diretor do Tec-Par.