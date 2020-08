Sputnik V: produção em massa de vacina contra covid-19 começa em setembro

O governo da Rússia anunciou, nesta terça-feira (11), que aprovou uma vacina contra a covid-19 menos de dois meses após o início dos testes em humanos. O fármaco, desenvolvido em Moscovo pelo Instituto Gamaleya, recebeu o nome de Sputnik V. Esta é uma das 165 vacinas diferentes que estão sendo desenvolvidas, mundo afora, contra o vírus.

Por meio de informações divulgadas pelo instituto, o país concluiu os ensaios clínicos da fase 1 e 2 em 1º de agosto deste ano. Segundo o instituto, “todos os voluntários estão se sentindo bem e nenhum efeito colateral imprevisto ou indesejado foi observado”.

A vacina, baseada em vetor de adenovírus, foi registrada pelo Ministério de Saúde da Rússia nesta terça e, com isso, se tornou a primeira vacina contra o vírus registrada em todo o mercado mundial. A vacina já havia passado por etapas de testes pré-clínicos antes de serem aprovadas para uso em humanos.

A vacina induziu anticorpos fortes e resposta imune celular e, portanto, nenhum participante do ensaio foi infectado pelo vírus após receber a dose da vacina. A eficácia foi confirmada após testes de alta precisão para anticorpos no soro sanguíneo dos voluntários (incluindo uma análise para anticorpos que neutralizam o coronavírus), bem como a capacidade das células imunes dos voluntários se ativarem em resposta à ponta da proteína S do coronavírus, que indica a formação de anticorpos e resposta à vacina imune celular.