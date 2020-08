Policial civil morre em acidente de moto em vicinal

Segundo informações da Polícia Militar, o policial, que mora em Avaré e trabalha em Itatinga, seguia de moto pela Rodovia Coronel Eduardo Lopes de Oliveira, que liga as duas cidades, quando no km 20 chocou-se frontalmente contra um carro.

O policial não resistiu aos ferimentos e morreu no local da batida. Segundo a PM, o motorista do veículo foi atendido com ferimentos leves.