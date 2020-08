Missas em Adamantina acontecerão com 40% de ocupação e fiéis precisarão retirar senha

Em comunicado distribuído à imprensa nesta quarta-feira (12), as três paróquias de Adamantina – Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Paróquia São Francisco de Assis e Paróquia Santo Antônio de Pádua – detalharam o cronograma e orientações aos fiéis, sobre a retomada das celebrações públicas presenciais, autorizada no final de julho pelo bispo da Diocese de Marília, Dom Luiz Antonio Cipolini.

Segundo o comunicado, “Conforme foi divulgado pela imprensa e redes sociais nosso Bispo Diocesano Dom Luiz Antonio decretou a volta das celebrações públicas presenciais a partir dos dia 22 de agosto. Por isso comunicamos a todos fiéis de nossas Paróquias que estaremos retornando às Missas presenciais neste mesmo dia 22 de agosto na Igreja Matriz e a partir de setembro nas Capelas”.

Missas com 40% da capacidade e senhas

Seguindo as orientações das autoridades de saúde, as celebrações católicas, nas três paróquias de Adamantina, serão realizadas com restrições. O comunicado distribuído à imprensa detalha nove pontos, que deverão ser seguidos pelos fiéis:

1 – Participação de no máximo de 40% da capacidade de cada templo.

2 – Exigido uso de máscaras e higienização das mãos e pés na entrada da igreja.

3 – Famílias poderão ocupar o mesmo banco (ex. pais com filhos).

4 – Só poderão ocupar os lugares assinalados nos referidos bancos.

5 – Não será permitida aglomeração na chegada e na saída das Missas.

6 – Para participação nas Missas todos deverão retirar senha na secretaria paroquial durante semana.

7 – Pede-se que cada cristão participe de uma única Missa por semana

8 – Serão retomados a administração dos Sacramentos, sendo de devem procurar as Paróquias para inscrição de batizados e casamentos. Para os mesmos não serão exigidos curso de preparação.

9 – Não haverá procissão de ofertas e de comunhão. Ofertas serão colocadas nas cestas que estarão na entrada da igreja. Comunhão será distribuída somente nas mãos e nos lugares ocupados.

Assinado pelos padres José Afonso Maniscalco (Paróquia Nossa Senhora de Fátima), Paulo Joaquim de Souza “Quinzinho” (Paróquia São Francisco de Assis) e Rui Rodrigues da Silva (Paróquia Santo Antônio de Pádua), o comunicado informa também sobre situações em que os fiéis estão dispensados das obrigações religiosas. “Nosso Bispo lembra que continuam dispensados de participar do preceito dominical o grupo de risco, e aqueles por situações particulares de cuidado direto com idosos e doentes”, completa o texto..