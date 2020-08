Jovem morre afogado em SP após família achar que ele apenas ‘fingia’

De acordo com informações da corporação, o corpo só foi encontrado no dia seguinte do afogamento. No início da noite desta terça-feira (11), moradores viram o corpo boiando e acionaram a corporação. “Ele estava nadando, atravessando o rio, quando afundou. Ele conseguiu sair uma primeira vez, mas afundou de novo e não voltou mais”, diz Borges.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rio tem partes mais fundas, com cerca de cinco metros. Após o resgate do corpo, os bombeiros acionaram as polícias Civil e Militar, que acionaram o serviço funerário. “Tiramos ele da água e a funerária fez a retirada do corpo do local. Ele foi encontrado a cerca de 7 km de distância de onde havia se afogado”, explica o soldado.