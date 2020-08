Força-tarefa recupera pavimento da SP 294

Obras na SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros mobilizam o efetivo das frentes de trabalho da Eixo SP Concessionária de Rodovias na regional Martinópolis até sábado, 15. O foco das equipes será a manutenção do pavimento, em um segmento de 338 quilômetros de malha rodoviária, de Bauru até Panorama, na divisa com o Mato Grosso do Sul.

Diariamente, das 7h às 18h, trechos específicos, previamente mapeados pelo setor de Planejamento da Concessionária, serão recuperados em diferentes procedimentos, conforme a necessidade. De Bauru a Marília, entre os quilômetros 347 e 451, por exemplo, será adotado o microrrevestimento a frio, técnica que protege e impermeabiliza a superfície desgastada pela ação do tráfego.

A fresagem e recomposição de pavimento, retirada do asfalto deteriorado e substituição por nova capa, será executada em três segmentos de pista: do quilômetro 475 ao 495, entre Oriente e Pompeia; km 568 ao 585, nos municípios de Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista e Lucélia; e do km 635 ao 645, de Junqueirópolis a Dracena.

Na extensão de 124 quilômetros que compreende 14 municípios, de Dracena a Panorama – km 561 ao 685, a Eixo SP irá executar reparos localizados com a operação tapa-buraco.

Cada local de intervenção estará devidamente sinalizado para a orientação e segurança do motorista. Em caso de chuva, os serviços serão reprogramados. “As melhorias na SP 294 fazem parte do plano inicial de investimentos em franca execução nesta rodovia, fundamental para o desenvolvimento regional e muito utilizada para deslocamentos intermunicipais. Os transtornos com o estreitamento pontual de faixas são parte deste processo, que terá como resultado uma malha moderna e de qualidade, como propõe o programa paulista de concessões rodoviárias”, conclui José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.