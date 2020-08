Covid-19: eliminatórias asiáticas para Copa do Mundo são adiadas

As partidas das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo do Catar em 2022 foram adiadas para o ano que vem devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), afirmaram a Fifa e a Confederação Asiática de Futebol em um comunicado nesta quarta-feira (12).

A segunda rodada das eliminatórias asiáticas estava originalmente programada para outubro e novembro, mas não irá acontecer por causa da “situação da covid-19 em muitos países”.

É a segunda vez que as eliminatórias, que também servem como caminho para a Copa da Ásia de 2023 na China, são adiadas, já que os jogos de março e junho também foram adiados devido à pandemia.

“Com o objetivo de proteger a saúde e a segurança de todos os participantes, a Fifa e a confederação asiática continuarão trabalhando juntas para monitorar de perto a situação na região e identificar novas datas para os respectivos jogos de qualificação”, disse o comunicado

A confederação asiática também suspendeu sua principal competição de clubes, a Liga dos Campeões da Ásia (ACL), no início de março, por causa da pandemia de covid-19.

O Catar será o centro regional para partidas na Ásia Ocidental quando a ACL for retomada em 14 de setembro. A Malásia foi indicada como sede na Ásia Oriental, com jogos na região programados para reiniciar em outubro.