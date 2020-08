Adolescente é apreendido por tráfico de entorpecentes

Ocorrência foi registrada nesta terça-feira, 11, por volta das 13h55.

Durante patrulhamento pela Rua Liberdade, Vila Esperança, policiais militares depararam com indivíduo (adolescente) que notando a aproximação da viatura tentou se evadir porém, abordado .

Submetido a busca pessoal, com ele nada de ilícito foi encontrado, contudo, no local onde ele estava sentado, sob uma pedra, foram localizados 16 papelotes de cocaína.

Ele recebeu voz de apreensão por ato infracional/tráfico de drogas e teve sua residência vistoriada onde com apoio do cão de faro “Emy” onde foram encontrados no guarda roupas do adolescente mais sete papelotes de cocaína e em um fundo falso no mesmo guarda roupa foram encontrados oito invólucros de maconha.

Entorpecentes e adolescente foram levados à delegacia onde o mesmo permaneceu apreendido à disposição da Justiça.