Taxa de ocupação dos leitos Covid na Santa Casa se manteve baixa nos últimos dias em Adamantina

Apontada como um dos parâmetros para a mudança de fase no Plano de Flexibilização estabelecido pelo Governo do Estado, a taxa de ocupação de leitos por pacientes positivados com a Covid-19 na Santa Casa de Adamantina tem sido baixa nos últimos dias.

Em conversa com a reportagem do Folha Regional, o secretário municipal de Saúde, Gustavo T. Rufino revelou que até o final da tarde da última quinta-feira (6) havia três pessoas hospitalizadas em leitos de enfermaria em isolamento para tratamento da nova doença. Destes, dois eram adamantinenses e um morador de Mariápolis.

“Durante toda a semana, felizmente, não houve nenhuma internação nos Leitos Covid UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”, ressaltou o responsável pela pasta.

Ainda na quinta-feira a Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Saúde atualizou o número de casos positivos, somando 158 confirmações para Covid-19.

Por outro lado, o número de curados também subiu e passou para 136 adamantinenses que venceram a doença.