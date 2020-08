Patrulhamento com motos da PM é ampliado em Adamantina e região

O patrulhamento com motos, através do Programa de Rondas Ostensivas com o Apoio de Motocicletas (Rocam) foi ampliado e passa a atender além de Adamantina, as demais cidades que compõe a área da 2ª Companhia da Polícia Militar.

De acordo com o capitão PM Bressan, comandante da 2ª Companhia de Polícia de Adamantina, a iniciativa visa proporcionar ainda mais segurança aos munícipes das cidades de Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu e Irapuru e consequentemente aos policiais militares o acesso a locais e terrenos em que as viaturas de área não conseguem chegar.

Ainda segundo o capitão Bressan, as motos tornam-se mais velozes, potencializando as ocorrências e fazendo com que os indivíduos acompanhados pelas equipes sejam rapidamente cercados e detidos.

O programa tem atendido as cidades diariamente e já surte resultados positivos em ocorrências de condenados capturados, tráfico de entorpecentes, apreensões de armas e outros tipos de objetos ilícitos.

Apesar de compactas, as “viaturas de duas rodas” possuem o mesmo sistema das convencionais e contam com rádio comunicador, sirenes, sinais luminosos, cassetetes e outros dispositivos utilizados pelos policiais.

“Estamos sempre inovando para proporcionar cada vez mais segurança e rápida resposta aos cidadãos de bem. A Rocam é uma destas formas adotadas e já nas primeiras semanas de sua expansão aos municípios vizinhos de Adamantina que compõe a 2ª Companhia da PM, tem surtido efeitos muito positivos”, destacou o capitão Bressan.