Acidente entre van e caminhão mata motorista

Uma colisão envolvendo uma van e um caminhão de cana-de-açúcar tirou a vida de uma pessoa e deixou outras três gravemente feridas, na manhã desta segunda-feira (10), na rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), a Jaú-Barra, em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a van seguia no sentido Barra Bonita quando ocorreu a colisão com o caminhão. A parte da frente do automóvel ficou bastante destruída por conta do choque contra a lateral do semirreboque do veículo canavieiro.

O motorista da van ficou preso nas ferragens e morreu no local. Três passageiros da van foram socorridos por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Jaú e da concessionária que administra a rodovia, sendo encaminhados com ferimentos aparentemente graves para a Santa Casa de Jaú. O caminhoneiro não se machucou.

A identidade do homem que morreu não ainda não foi revelada e as causas do acidente serão apuradas.