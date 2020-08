UniFAI abre inscrições gratuitas para 24ª Semana de Informática On-line

De 18 a 21 de agosto, os cursos de Ciência da Computação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) irão promover a XXIV Semana de Informática On-line do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), composta por palestras, workshops e mesa redonda.

O evento é aberto a todos os alunos e egressos da UniFAI, profissionais da área, estudantes de escolas técnicas e de ensino médio em busca dos cursos ligados à Tecnologia da Informação (TI).

“Esse evento é importante para os estudantes da área de TI, futuros estudantes e profissionais da área, pois irá, principalmente através da mesa redonda, fornecer uma visão clara do que o mercado de trabalho espera deste profissional. O mercado de trabalho de TI não para de crescer, ao contrário de muitas outras áreas, mesmo antes da pandemia. E nada melhor que gestores e desenvolvedores de empresas de softwares para discutir isto”, afirma o coordenador dos cursos de TADS e Ciência da Computação, Prof. Dr. André Mendes Garcia.

As inscrições serão realizadas em todos os dias do evento por meio do QRCode fornecido durante a apresentação. “Dessa forma será confirmada a presença e garantido o certificado de participação”, pontua.

As palestras serão realizadas em formato de live no canal do Youtube e página do Facebook da UniFAI em youtube.com/unifaiadamantina e facebook.com/unifaiadamantina.

Programação

No dia 18, o analista de sistemas com conhecimentos em banco de dados relacionais, Landerson Gomes, irá palestrar sobre “Tecnologias Embarcadero: Criação Rápida de Aplicativos e a Demanda por Profissionais de TI”.

No dia 19 está programado um workshop a respeito de “Google Cloud Vision AI e Delphi detectando objetos, rostos, emoções, textos e muitos mais utilizando inteligência artificial”, a ser ministrado pelo bacharel em Ciência da Computação pela UniFAI, arquiteto de software e analista de sistemas, Maicon da Silva Evangelista.

Já no dia 20 haverá uma mesa redonda sobre “Profissional 4.0 e caminhos no mapa de Carreiras de TI: Experiências, Conhecimentos, Tecnologias, Mercado e Empreendedorismo”, que contará com seis participantes: Maicon da Silva Evangelista;

Rogério Albiero de Camargo, sócio fundador e diretor há 21 anos da empresa 4R Sistemas e Tecnologia, especializada em sistemas para órgãos públicos municipais; Lincoln Brasil Granado, sócio da empresa Doctus Tecnologia, com 25 anos de experiência em desenvolvimento de software; Bruno Esdras Bassan, cientista da computação pela UniFAI, com dez anos de experiência em desenvolvimento de softwares, fundador da BSN Tecnologia, que hoje atua como fábrica de projetos atendendo diversos nichos do mercado desde website à aplicativos móveis; Cristiano Fagundes, egresso da UniFAI, com experiência de mais de 15 anos nas áreas de empreendedorismo e desenvolvimento de ferramentas de software; e o egresso de Ciência da Computação pela UniFAI em 2015, especialista em Reinforcement Learning e mestrando em Inteligência Computacional pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Lucas de Almeida Fernandes.

Dia 21 a palestra terá como tema “Mercado de trabalho: de Junior a Especialista”, que será exposto por três participantes, o egresso da UniFAI Lucas de Almeida Fernandes; o analista e desenvolvedor de sistemas, pesquisador em Inteligência Artificial com foco em Reinforcement Learning, Marcello Borges; e o pesquisador no Laboratório de Inovação da HBSIS, hub de tecnologia da Ambev, e analista de desenvolvimento de sistemas e automação, Alexandre Mendonça Álvaro.

Mais detalhes sobre a programação estão disponíveis em unifai.com.br/semanainfo/.