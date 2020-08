UBS do Jardim Brasil será inaugurada no dia 13 de agosto

Um sonho esperado por 11 anos enfim tem data para se tornar realidade! Com a construção iniciada lá em 2009, o UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Brasil está pronto e finalmente será inaugurado pela Prefeitura de Adamantina no próximo dia 13 de agosto. O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Cardim (DEM).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gustavo T. Rufino, no mesmo dia começarão ser prestados os serviços à população do bairro. “Em seguida da cerimônia, ou seja, logo após o almoço, já vamos começar a receber os moradores que necessitarem de atendimento”, confirmou.

A Secretaria de Saúde está na fase final da estruturação do mobiliário e equipamentos para colocar a nova unidade em funcionamento no prazo previsto.

No local foi investido o valor total de R$ 314.726,61, sendo R$ 245.166,69 por parte da Prefeitura de Adamantina e R$ 141.601,52 provenientes de convênio com o Governo Federal.

Atualmente a população do Jardim Brasil é atendida pelo PAS II (Posto Atendimento em Saúde), localizado na Vila Jardim, defronte da Igreja Nossa Senhora de Aparecida e próximo ao Recinto Poliesportivo.

“Essa conquista aguardada por mais de 10 anos pelos moradores e, depois de muito empenho de toda a nossa equipe que resgatou uma obra praticamente perdida, vamos conseguir entregar essa unidade de saúde e passar a atender a população”, ressaltou Cardim.

Na nova UBS atenderão os profissionais da ESF (Estratégia em Saúde da Família) destinada ao bairro, mas que até então estavam sublocados no PAS da Vila Jardim. Portanto, haverá uma equipe de aproximadamente 12 profissionais.