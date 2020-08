Secretaria de Educação de Adamantina reforça estoque de materiais de limpeza e adquire totens para disponibilização de álcool em gel

Apesar de ainda não saber quando as aulas presenciais serão retomadas, a Secretaria Municipal de Adamantina está se preparando com o objetivo de oferecer tanto aos alunos quanto aos profissionais que atuam na escola um ambiente mais seguro.

Para isso, a pasta já adquiriu 21 totens para que o álcool em gel seja disponibilizado para todas as unidades e com isso, as mãos poderão ser higienizadas assim que as pessoas adentrarem o espaço de ensino.

Além disso, a Secretaria de Educação também comprou 70 tapetes para que seja realizada a higienização dos pés. Em cada unidade escolar, serão disponibilizados tapetes com produtos de limpeza para que ao chegar e, ainda, no interior a pessoa limpe os sapatos e um outro tipo para eles fiquem secos.

A pasta também já está reforçando seus estoques quanto a aquisição de produtos destinados as limpezas das escolas, pois essa medida é fundamental para a preservação da saúde. “Todas as medidas que cabem a nossa secretaria estão sendo tomadas para que o retorno das aulas seja em um ambiente seguro”, assegura o secretário de educação, Osvaldo José.

Apesar de já estar se antecipando, o secretário de educação reforça que ainda não há uma data para o retorno das aulas nas escolas municipais.