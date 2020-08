Mulher morre após ser atropelada por carro

De acordo com a Entrevias, concessionária que administra o trecho, o acidente foi por volta das 8h15 no quilômetro 326, no sentido Ribeirão Preto (SP).

A Polícia Rodoviária informou que a vítima tentou atravessar a rodovia e foi atingida pelo veículo. A motorista, que é de São Joaquim da Barra (SP), parou para prestar socorros, mas estava em estado de choque.

De acordo com os policiais, foi feito o teste do bafômetro nela e não foi encontrado álcool no organismo.

A perícia esteve no local e a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.