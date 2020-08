Deputado Motta viabiliza mais R$ 400 mil junto ao governo do Estado

Recurso será liberado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e empregado na recuperação das ruas da cidade

O deputado federal tupãense Luiz Carlos Motta anunciou nesta segunda-feira (10) que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional vai destinar mais R$ 400 mil para o município de Tupã, verba que deve ser empregada no recapeamento de ruas da cidade.

“Estamos atuando constantemente em favor de Tupã e região, seja buscando recursos para auxiliar no desenvolvimento de ações de combate e prevenção à Covid-19, seja viabilizando outros investimentos para auxiliar em melhorias da infraestrutura da cidade e outros setores”, destacou o deputado.

O recurso foi destinado atendendo solicitação do grupo de vereadores que apoia Motta em Tupã, formado por Alexandre Scombatti, Amauri Mortágua, Valter Moreno Panhossi e Osmídio Castilho (todos do PL, mesmo partido do deputado federal) e por Charles dos Passos e Renan Pontelli (ambos do PSDB).

“Este grupo de vereadores vem atuando com o firme compromisso de conseguir maiores investimentos para o município, nas mais diversas áreas. Por isso, estamos trabalhando constantemente junto aos governos Federal e Estadual, sempre buscando atender aos pedidos que nos são apresentados”, explicou Motta.

O deputado tupãense lembrou que um de seus principais compromissos de campanha foi garantir que Tupã e região tivessem maior representatividade tanto na esfera estadual quanto na federal e este tem sido um dos focos principais de sua atuação parlamentar.

“Nosso compromisso é trabalhar para que a região da Alta Paulista receba o máximo de investimento possível e, desta forma, registre maior desenvolvimento. Neste momento delicado, o foco tem sido a destinação de recursos para a área da saúde, mas estamos atuando para que todos os setores sejam atendidos”, concluiu Motta.

Na foto, os vereadores da base de apoio, junto com Motta e o prefeito Caio Aoqui na busca constante por recursos para Tupã.