Acidente com Helicóptero Águia que causou a morte de policial militar foi o 1º do tipo no Brasil em 10 anos

Além dos dois acidentes fatais, houve um incidente com vítima leve em Anápolis (GO), em maio de 2016. A ocorrência também foi com avião de paraquedistas. Um deles, ao sair da aeronave, escorregou e bateu a parte interna do braço no trem de pouso. A vítima sofreu leves escoriações no braço e não houve danos a aeronave.

O modelo do Helicóptero Águia envolvido no acidente que vitimou o cabo Batista é o “AS50”. Segundo dados disponibilizados pela FAB, em 10 anos, houve 46 registros de acidentes com este modelo de aeronave (veja a tabela abaixo).