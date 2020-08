Série A dos portões fechados e com fim só em 2021 começa neste sábado

A última edição em que o torneio iniciou em um ano e acabou em outro foi a de 2000, mas não porque isso foi planejado. A previsão era que Vasco da Gama e São Caetano (finalistas daquele campeonato, organizado de forma tumultuada e que levou o nome Copa João Havelange) decidissem o título em 30 de dezembro. Com a bola rolando, parte de um alambrado de São Januário ruiu, deixando 150 torcedores feridos. A partida foi adiada e as equipes só se reencontraram em 18 de janeiro de 2001, no Maracanã. O Cruzmaltino venceu por 3 a 1 e foi o campeão brasileiro. De 2000.

Também por causa da pandemia, as partidas serão disputadas sem público. Todos os 20 clubes terão de obedecer um protocolo sanitário rígido. O documento elaborado pela CBF tem diretrizes para jogos (acesso restrito ao campo e aos vestiários), explica o procedimento para realização de testes do novo coronavírus (que serão conduzidos e custeados pela entidade, por meio de convênio com o Hospital Albert Einstein, de São Paulo) e cita a obrigatoriedade de aferição de temperatura na chegada (com impedimento a entrada de pessoas acima dos 37,5ºC), uso constante de máscaras (exceto, claro, os atletas que estejam atuando) e higienização com álcool em gel, entre outros itens.

“A partir de agora, nas 72 horas anteriores aos jogos, jogadores e comissão serão submetidos a esse exame do nariz [PCR]. Faremos, praticamente, testes duas vezes por semana, pois jogaremos às quartas-feiras e aos domingos”, disse o médico do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, à TV Galo.

Os candidatos

Atual campeão, o Flamengo desponta como maior favorito. Apesar de perder o técnico português Jorge Jesus, que voltou ao Benfica (Portugal) e o zagueiro Pablo Mari, contratado pelo Arsenal (Inglaterra), o Rubro-Negro manteve a base que dominou a edição passada e se reforçou. Trouxe os zagueiros Léo Pereira e Gustavo Henrique, o meia Thiago Maia e os atacantes Pedro, Michael (eleito a revelação de 2019, pelo Goiás) e Pedro Rocha. O trio ofensivo que encabeçou a última artilharia, formado por Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, segue afiado.

Apesar disso, o espanhol Domènec Torrent, contratado para substituir Jesus, disse que deseja adequar, aos poucos, o time à maneira como vê o jogo: “Acredito que as pessoas pensam que o jogador brasileiro gosta muito de tocar a bola e joga mais lento. Eu não penso assim. O jogador brasileiro pode jogar de qualquer maneira, pois tem muita qualidade. Você pode jogar aqui como na Europa, rápido, esta é minha ideia. O que quero dizer é que, se você pode jogar com dois toques, não jogue com três. Se pode jogar com três toques, não dê quatro”, declarou na entrevista coletiva na qual foi apresentado.

Vice-campeão em 2019 no comando do Santos, o técnico Jorge Sampaoli está de casa nova em 2020. O argentino assumiu o Atlético-MG em março, antes da pandemia interromper o futebol no país. Durante o período sem futebol, ele pediu e o Galo contratou oito reforços, com destaque aos atacantes Keno (ex-Pyramids, do Egito) e Marrony (ex-Vasco) e ao lateral Mariano (ex-Galatasaray, da Turquia). O Alvinegro mineiro, que já encara o Flamengo na estreia deste domingo, às 16h (de Brasília) no Maracanã, investiu mais de R$ 85 milhões para conquistar um título que não vem desde 1971.