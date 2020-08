Queiroz depositou R$ 72 mil na conta de Michelle Bolsonaro, revela revista

Uma reportagem publicada na edição desta sexta-feira (7) da revista eletrônica Crusoé revelou que Fabricío Queiroz , ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro na Alerj (Asssembleia Legislativa do Rio), depositou cerca de 21 cheques na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro . Os depositos foram realizados entre 2011 e 2018 e chegaram ao valor de R$ 72 mil.

A revista teve acesso à quebra de sigilo bancário de Queiroz, que evidênciou a contradição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que disse que o depósito de R$ 24 mil na conta da primeira-dama em 2018 era parte do pagamento de uma divida do ex-assessor de seu filho, também amigo desde 1985. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras ( Coaf ) avaliou na época que a movimentação era atípica.

O repórter Fábio Serapião da Crusoé identificou que a conta de Queiroz movimentou R$ 6,2 milhões entre 2007 e 2018. Parte do valor, cerca de R$ 1,6 milhão, seriam salários recebidos como acessor de Flávio na Alerj. Outros R$ 2 milhões se enquadram no crime de rachadinha, ainda em investigação pela Justiça do Rio, pois, foraam feitos 483 depósitos de servidores do gabinete de Flávio Bolsonaro na conta de Queiroz.