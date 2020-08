Prefeitura de Adamantina realiza inauguração da iluminação no Parque dos Pioneiros

Foi realizada na manhã de hoje (07), a cerimônia de inauguração da iluminação no Parque dos Pioneiros. Os pontos beneficiados foram academia ao ar livre, no parque infantil e na área esportiva. Para a execução da obra, foram investidos no local R$315.930,91 de repasse e mais R$24.126,44 em contrapartida do município.

A classificação de Adamantina como Município de Interesse Turístico se deu por meio da Lei 16.938 de 26 de fevereiro de 2019, Adamantina pode pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.

Na oportunidade, também foram homenageados os funcionários das Secretarias de Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Gabinete, de Obras e Serviços e, ainda, de Planejamento.

A secretária de cultura e turismo, Claudia Corradi, lembrou de toda a ajuda oferecida ao município pelo Conselho de Turismo (COMTUR). O presidente da Câmara, Eder Ruete, parabenizou toda a administração pelo trabalho que foi executado desde a troca das aduelas até a implementação da iluminação.

Em sua fala, o prefeito Márcio Cardim, agradeceu também todos os participaram para que Adamantina foi classificada como município de interesse turístico e o quanto os investimentos são importantes para a cidade.

“A iluminação de LED já melhorou e muito o nosso parque. Agora, vamos promover a instalação na pista de caminhada de postes mais baixos para melhorar ainda mais. Agradeço o padrinho do projeto MIT, o deputado estadual André do Prado e o vereador Hélio Santos e, ainda, o deputado estadual Mauro Bragato pelo apoio na liberação de recurso junto ao Desenvolve SP para a troca das aduelas pudesse ser executada”, lembrou.

O Parque dos Pioneiros ainda vai ganhar um portal e o recurso para essa construção também é do MIT. Estão em construção dois campos de futebol e uma praça de eventos. O local ainda terá um espaço para food trucks.