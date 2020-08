Motociclista morre após acidente

Mais um acidente em rodovia na região de Bauru resultou em vítima fatal. Na noite desta sexta-feira (6), uma mulher que conduzia uma motoneta Honda Biz morreu após colisão frontal com um carro, na rodovia Prefeito César Augusto Sgavioli (SP-261), trecho que liga Pederneiras a Boracéia, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). A vítima, que não teve a identidade revelada, era moradora de Jaú e tinha 42 anos. Um terceiro veículo, parado no acostamento, também foi atingido e a passageira deste carro caiu na ribanceira por conta do impacto.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a Biz e um Nissan/Kicks, por motivos ainda a serem apurados, colidiram frontalmente, próximo ao trevo da Paturis. O carro seguia no sentindo Boracéia-Pederneiras enquanto a Biz trafegava no sentido contrário. O motorista não se feriu. Já a motociclista foi socorrida com muitos ferimentos e morreu ao dar entrada na Santa Casa de Pederneiras.

Segundo apurou no local o portal Noticiantes Centro-Oeste Paulista, um Fusca, parado no acostamento com dois ocupantes, também foi atingido pelos veículos. No Fusca, estavam dois ocupantes, entre eles uma mulher que foi arremessada para fora do carro quando a porta se abriu, devido à força do impacto. Ela caiu na ribanceira e foi socorrida ferida. Uma ambulância a encaminhou à Santa Casa de Pederneiras.