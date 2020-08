”Janeiro é uma boa aposta”, diz Pazuello sobre vacina para covid-19

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quinta-feira (6/8) que a vacina para a covid-19, em testes no Brasil, deve ser disponibilizada em janeiro de 2020 para a população. A declaração foi dada na live semanal do presiente Jair Bolsonaro (sem partido), transmitida pelo Youtube. “Vou deixar o ministro falar, quando ele falar vão pensar que ele nem é general e sim um médico”, afirmou o presidente.

“Essa é a mais promissora até o momento e deve ficar em condiçôes em janeiro do ano que vem. Janeiro é uma boa aposta. É a solução final da pandemia”, disse o ministro sobre a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford.

Nesta quinta, o presidente Bolsonaro assinou uma Medida Provisória para compra de 100 milhões de doses da vacina. “No início iremos vacinar metade da população e depois todo mundo”, explicou o ministro.

Críticas a Doria

Mais cedo, durante cerimônia de assinatura da MP, Bolsonaro chegou a projetar que a imunização estaria disponível em dezembro. O presidente também desdenhou da CoronaVac — vacina chinesa também em teste no Brasil — e atacou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB): “O que é mais importante nessa vacina (de Oxford), diferente daquela outra que um governador resolveu acertar com outro país: vem a tecnologia pra nós. E junto com os meios que nós temos, nós temos como, realmente, dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas, ao contrário daqueles que teimam em continuar na oposição desde 2018, dizer o contrário”.