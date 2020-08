Homem é arremessado ao solo após fugitivos da Polícia baterem em seu veículo

O motorista, ao atravessar o cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira com a Rua João de Rezende, colidiu contra uma caminhonete que transitava pela avenida, sentido Parque Furquim.

O motorista de um dos automóveis foi projetado para fora do veículo e sofreu ferimentos no rosto e pernas. Os ocupantes do veículo causador do acidente também sofreram ferimentos e foram socorridos para atendimento médico.