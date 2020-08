Caminhoneiros reagem a assalto e matam bandido

Um bandido morto e outro ferido foi o resultado de um assalto contra dois caminhoneiros moradores em Tupã, na cidade de Itumbiara, município do Estado de Góias, na madrugada de domingo, dia 2. O delegado Ricardo Chueire, de Itumbiara, disse em entrevista à TV Sucesso, afiliada da TV Record, que os caminhoneiros, que também ficaram feridos, agiram em legitima defesa e não foram presos. Uma mulher que estava com os criminosos foi presa.

Segundo informações, os caminhoneiros pararam no estacionamento de uma oficina na Via Expressa Mússio de Souza Rezende, ao lado da BR-153, para dormirem e durante a madrugada foram surpreendidos pelos bandidos que anunciaram o assalto. Os motoristas, ao notarem que os ladrões não tinham armas de fogo, entraram em luta corporal para se defenderem e os bandidos foram feridos com golpes de facas, sendo que um morreu e outro ficou ferido e foi preso.