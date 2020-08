Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido no Rio Paraná em Panorama

Está em andamento no Rio Paraná em Panorama uma ocorrência de queda de embarcação seguida de afogamento.

Giovane Lourenço da Rocha, de 28 anos, ex-morador de Paulicéia é a vítima. A fatalidade ocorreu no início da noite desta quinta-feira (6), na região da Ilha do Bambu direcionada à Panorama.

O QUE DIZEM OS ORGÃOS DE SEGURANÇA



Fatalidade ocorrida por volta das 18h25min desta quinta-feira 06/08. Trata-se de dois pescadores que caíram de embarcação nas águas do Rio Paraná.

A equipe da Policia Militar, foi acionada via Copom a fim de atender ocorrência de afogamento. Já no porto de Paulicéia, margens do Rio Paraná fizeram contato com populares, logo em seguida chegou ao local à embarcação envolvida no afogamento e em contato com o sobrevivente Ruan Vitor, de 18 anos, morador de Paulicéia, disse que estava no piloto da embarcação, que foi pescar com o amigo Giovane, em certo momento quando já estava se deslocando para ir embora foi cruzar um onda provocada por outra embarcação e vieram a se desequilibrar e cair na água.

Ruan disse ainda que esta outra embarcação retornou e o resgatou, que seu barco permaneceu rodando com o motor ligado, que posterior o motor desligou e conseguiu trazer de volta para o porto. Quanto ao amigo disse que não mais o visualozou, acreditando que tenha se afogado e afundado no Rio.

Conforme o relato de Ruan, ele estava no piloto da embarcação e Giovane Lourenço, como tripulante e ambos não estavam fazendo uso de colete salva vidas.

A embarcação foi vistoriada pela equipe policial, se trata de um bote de alumínio, marca Pronautica, de 5,85 metros de comprimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, comparecendo no local a equipe composta por dois profissionais que com uma embarcação foram até o local do afogamento na região da Ilha do Bambu, região que fica mais para o lado de Panorama. Os profissionais Bombeiros sinalizaram o local exato da queda para efetuarem buscas que terão início na manhã desta sexta-feira.

A vítima Giovane, atualmente estava residindo em São João do Pau D’Alho era ex-morador de Paulicéia, filho de família bem conhecida na cidade.