ARTIGO: PANDEMIA EM NÍVEL REGIOCAL…

“Deixe as suas esperanças, e não as suas dores, moldarem o seu futuro.” (Robert H. Schiller)

Sérgio Barbosa (*)

Pode-se afirmar que daqui pra frente ocorram muitos desencontros nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA por causa disto ou daquilo, porém, todos/as estão comprometidos com a mesma CAUSA, ou seja, seguir as recomendações médicas quanto ao COVID-19 em tempo de pós-globalização da PANDEMIA…

Talvez apareça uma VACINA até o final deste ano, entretanto, o cenário continua o mesmo nestes últimos meses em nível mundial, portanto, TODO CUIDADO É POUCO neste contexto plural para a sociedade…

Todas as preocupações quanto ao CORONAVÍRUS são necessárias para que a PREVENÇÃO possa fazer a diferença em todas as áreas do MERCADO, bem como, na EDUCAÇÃO e atividades afins da comunidade em nível REGIONAL, a saber, do REGIONCAL para o LOCAL…

De acordo com os/as Especialistas que atuam e buscam resultados efetivos quanto ao problema em pauta, atestam que o MUNDO deverá seguir outros rumos depois deste processo mediado pela PANDEMIA…

Desta forma, a comunidade local deve continuar com os mesmos CUIDADOS de sempre, também, procurar de todas as formas darem apoio às iniciativas das autoridades especializadas na área da SAÚDE e tudo mais em meio ao tudo de menos nestes ocasos do COVID-19…

Também, não se pode esquecer que as ditas AUTORIDADES constituídas nas áreas do EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, continuam com suas preocupações e determinações de acordo com os interesses pautados pelo MERCADO GLOCAL…

Entretanto, existem diversas PREOCUPAÇÕES que envolvem aspectos SOCIAIS neste cenário de PANDEMIA, tendo em vista as dificuldades de sobrevivências das denominadas MINORIAS e ponto quase final…

O COMPROMISSO deve estar acima dos interesses específicos desta ou daquela área, tendo em vista que a SOBREVIVÊNCIA da SOCIEDADE está refém deste cenário complicado para a maioria da população…

Porém, como sempre, QUEM SOBREVIVER VAI SABER e tudo pode ficar na mesma de sempre, pelo menos neste PAÍS DO FAZ DE CONTA, bem como, nesta PROVÍNCIA que continua na mesmice de sempre nas suas eternas contradições sobre tudo e todos/as…

QUEM SOBREVIVER…

_________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.