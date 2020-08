Recém-nascida morre queimada após incêndio em casa; adolescente conseguiu salvar outros 6 irmãos

Uma bebê de 9 dias morreu queimada no Distrito de Simione, em Itanhangá, a 477 km de Cuiabá, nessa segunda-feira (3), após a casa pegar fogo. Ana Mikaelly Santos Marques estava dormindo na residência e a mãe tinha saído para registrá-la no cartório quando ocorreu o incidente. Outras seis crianças foram salvas pela irmã mais velha.

A suspeita é que tenha ocorrido um curto circuito no forro da casa, que era de madeira, e o fogo entrou no quarto onde estava Ana Mikaelly. No entanto, as causas ainda serão investigadas.

A coordenadora da Pastoral Criança da Paróquia da Santíssima Trindade, que está dando assistência para família, contou que no quarto onde dormia a recém-nascida estavam outras sete crianças e adolescentes, todos irmãos. Quando o fogo começou, a mais velha dos irmãos, uma adolescente que estava cuidando da casa, conseguiu salvar os menores, mas não deu tempo de tirar a bebê que estava no carrinho.