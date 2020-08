Cinco são presos por suspeita de participar de ‘tribunal do crime’

Um dos presos nesta quinta-feira foi localizado em uma casa no bairro Jardim Aeroporto, em Ribeirão Preto. No local, a polícia apreendeu 6,7 quilos de cocaína distribuídos em 9.240 cápsulas, anotações ligadas à venda de drogas e R$ 750.

Outro homem, que vive no bairro Parque Ribeirão Preto, não foi encontrado e é considerado foragido da Justiça. Na casa da namorada dele, no entanto, os policiais apreenderam o machado que teria sido utilizado no tribunal do crime.