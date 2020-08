Bragato consegue 11 respiradores para Presidente Epitácio

O deputado Mauro Bragato esteve na quarta-feira, 05/08 em reunião, no Palácio dos Bandeirantes com o secretário de estado de desenvolvimento regional Marco Vinholi e o secretário executivo Rubens Cury, para tratar de assuntos relacionados a saúde e o desenvolvimento dos municípios da região.

Na oportunidade o secretário confirmou que vai liberar 11 respiradores, a pedido do parlamentar, para Presidente Epitácio equipar as UTIs.

Bragato sempre trabalha para melhorar a estrutura de saúde da região no intuito de atender o maior número de pacientes possível e garantir que os hospitais da região estejam preparados para lidar, não só com os casos de coronavírus, como também as demais patologias graves.

“O importante é estarmos atentos e continuar na luta contra o vírus e trabalhando para a mudança de fase, para que o comércio volte de forma responsável às suas atividades” disse Bragato.