Cemitério de Adamantina estará fechado para visitação no Dia dos Pais

A Prefeitura de Adamantina informa que em virtude da pandemia da COVID-19 e com o objetivo de evitar que ocorra aglomeração devido ao final de semana em que se comemora o “Dia dos Pais”, a visitação no cemitério municipal estará suspensa no sábado (8) e no domingo (9).

A informação foi divulgada pela Prefeitura de Adamantina. De acordo com a nota, o cemitério estará aberto até sexta feira (7), das 7h às 17h, retornando na segunda-feira (10).

Situação semelhante ocorreu no fim de semana do Dia das Mães, em maio, quando a local ficou fechado para visitação, com o objetivo de evitar aglomerações.