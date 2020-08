Bragantino vence Guarani e conquista Troféu do Interior

O Bragantino não chegou à final do Campeonato Paulista, mas mostrou que pode dar trabalho no retorno à série A do Campeonato Brasileiro. Com a vitória de 1 a 0 sobre o Guarani, na Arena Barueri, o time conquistou o Troféu do Interior pela primeira vez, garantindo vaga na Copa do Brasil de 2021 e ganhando uma premiação de R$ 360 mil. O gol foi marcado por Léo Ortiz, de cabeça, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Dono da melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista, o Massa Bruta foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de final por 2 a 0. No Troféu do Interior, chegou à final após passar pelo Botafogo-SP, nos pênaltis, depois de empatar em 1 a 1.

Bragantino e Guarani entraram em campo com muita movimentação. As duas equipes buscavam o ataque desde o início em ritmo acelerado. O Bugre tinha mais volume de jogo, mas só conseguiu chegar com perigo aos 21 minutos. Lucas Crispim tabelou com Junior Todinho dentro da área adversária, chutou e acertou a trave do goleiro Cleiton.

O lance deu confiança ao Guarani, que começou a dominar o jogo, mas acabou tomando gol em um de seus grandes problemas na temporada: a bola parada. Após cobrança de escanteio pela direita, a bola passou por todo mundo e sobrou para Edimar na esquerda. Ele cruzou para Léo Ortiz, de cabeça, fazer o gol do título do Bragantino, aos 31 minutos.